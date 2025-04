Perù Il 13 aprile è morto a Lima lo scrittore Mario Vargas Llosa ( nella foto, nel 1975 ), 89 anni e premio Nobel per la letteratura nel 2010. Lo hanno scritto su X i tre figli: “Con profonda tristezza annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”. Nato ad Arequipa nel 1936, è stato autore di molti romanzi tra cui La città e i cani e Conversazione nella cattedrale . Negli ultimi anni si era spostato su posizioni conservatrici in politica. Il 14 aprile il governo peruviano ha proclamato un giorno di lutto nazionale.