Il 12 aprile i gabonesi sono andati alle urne per eleggere il nuovo presidente, dopo il colpo di stato che nell’agosto 2023 aveva messo fine alla dinastia della famiglia Bongo. Il generale golpista Brice Oligui Nguema (nella foto) ha ottenuto una vittoria “schiacciante” e “senza sorprese”, scrive il giornale Le Pays, conquistando più del 90 per cento dei voti, contro il 3 per cento del suo principale avversario, l’ex premier Alain-Claude Bilie By Nze. L’affluenza alle urne è stata del 70,4 per cento. “Il voto riconfigura il paesaggio politico”, scrive Gabon Review. Oligui Nguema governerà per sette anni, con l’obiettivo principale di abbandonare la dipendenza del suo paese dal petrolio.