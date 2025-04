L’11 aprile 2025 il Fondo monetario internazionale (Fmi) e altri istituti, tra cui la Banca mondiale, hanno concesso all’Argentina prestiti per ventuno miliardi di dollari, scrive la Neue Zürcher Zeitung. Lo stesso giorno il ministro argentino dell’economia Luís Caputo ha annunciato l’allentamento dei rigidi controlli alla circolazione dei capitali. Da anni gli argentini possono possedere solo una quantità limitata di dollari, convertibili a un tasso di cambio fisso. Le aziende, inoltre, non possono trasferire i loro guadagni all’estero. D’ora in poi i privati potranno possedere tutti i dollari che vogliono e convertirli in un’altra valuta in base al tasso di cambio del mercato. ◆