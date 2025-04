Una mandibola ( nella foto ) recuperata da alcuni pescatori nello stretto di Taiwan, in un tratto di fondale un tempo occupato da terre emerse, è stata attribuita a un maschio di Denisova, un ominide del pleistocene che si è incrociato con l’ Homo sapiens prima di estinguersi. Finora i pochi fossili dei denisoviani erano stati trovati solo in regioni fredde dell’Asia come la Siberia e il Tibet. La scoperta, descritta su Science, conferma le ipotesi secondo cui questa specie era diffusa anche in ambienti più caldi.