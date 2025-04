Le persone perfezioniste, contrariamente a quanto si pensa, possono essere ritardatarie, spiega Psychology Today . Questo accade per almeno tre motivi. Innanzitutto, poiché aspirano a ottimizzare l’efficienza, detestano perdere tempo, cosa che accadrebbe se arrivassero in anticipo. In secondo luogo non amano lasciare le cose incompiute: se hanno cominciato un compito proveranno a terminarlo a tutti i costi. Infine sono ossessionate dal fare le cose a modo loro e di solito ritengono che sia l’unico giusto.