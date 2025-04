Jin Gu, un ristorante cinese a Madrid, in Spagna, è stato chiuso e il suo proprietario arrestato. Secondo gli agenti che hanno ispezionato le cucine del locale, l’anatra arrosto del menù era in realtà fatta con dei piccioni catturati per strada. Il controllo ha anche rivelato “più di una tonnellata di generi alimentari di origine non rintracciabile”, congelatori arrugginiti e privi di termometri funzionanti, scarafaggi e trappole per topi.