Dire addio allo psicoterapeuta non è semplice, tuttavia può capitare di avere la sensazione di non fare progressi o di non sentirsi più aiutati. In questi casi non è raro che i pazienti interrompano le sedute senza avvertire il terapeuta, scrive El País, quando invece bisognerebbe parlarne con sincerità: uno degli obiettivi della terapia è proprio impegnarsi a relazionarsi con gli altri in modo sano e diretto. La psicologa Pilar Conde consiglia di affrontare l’argomento con calma e sicurezza, ricordando che si ha a che fare con un professionista preparato a questa eventualità. Un percorso efficace dovrebbe rendere i pazienti in grado di affrontare situazioni difficili, come la chiusura di un rapporto. ◆