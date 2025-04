Il 9 aprile i resti del corpo del biologo molecolare italiano Alessandro Coatti, 38 anni, sono stati trovati in vari punti della città di Santa Marta, nel dipartimento di Magdalena, che si affaccia sul mar dei Caraibi. Per ora le autorità fanno solo ipotesi, non si sa neanche se Coatti sia stato ucciso in modo intenzionale o per errore. Il sito colombiano **Cambio **sottolinea che il suo omicidio rivela la violenza tra gruppi criminali a Santa Marta e nei dipartimenti di Magdalena e La Guajira: dal maggio 2023 al 7 aprile di quest’anno sono stati documentati più di venti casi di corpi smembrati.