Ecuador Il 18 aprile l’esercito ecuadoriano ha diffuso un comunicato per sottolineare lo stato di massima allerta a causa di un “trasferimento di sicari dal Messico e da altri paesi con l’obiettivo di uccidere il presidente Daniel Noboa”, rieletto per un secondo mandato il 13 aprile, “e realizzare atti terroristici contro il suo governo”. Il ministero degli esteri messicano ha risposto criticando “la ripetuta diffusione di discorsi ufficiali che alludono al Messico come fonte di presunte azioni illegali”. I due paesi non hanno relazioni diplomatiche dall’aprile 2024.