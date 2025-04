Una dieta ricca di carboidrati processati e grassi saturi è dannosa per la qualità del sonno, conferma una ricerca riportata dal Telegraph . Se si ha poco tempo per preparare la cena, spiega la nutrizionista Pauline Cox, è meglio evitare di mangiare un toast, perché fa alzare la glicemia, scegliendo un uovo sodo con cracker di semi. Per placare la fame notturna, invece dei biscotti, Cox consiglia un bicchiere di latte o una bevanda alla mandorla, entrambi ricchi di triptofano e di melatonina, due sostanze che aiutano il sonno.