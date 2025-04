Ottanta persone sono morte e 150 sono state ferite in un bombardamento condotto dagli Stati Uniti sul porto petrolifero di Ras Isa, nell’ovest dello Yemen, il 17 aprile. Secondo Al Jazeera è uno degli attacchi più letali da quando gli Stati Uniti a metà marzo hanno annunciato un’offensiva contro i miliziani sciiti huthi, che controllano vaste regioni dello Yemen e hanno lanciato una serie di attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, sostenendo di agire in solidarietà con i palestinesi Gaza. Il 20 aprile gli Stati Uniti hanno colpito anche la capitale Sanaa, uccidendo dodici persone.