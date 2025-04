I cambiamenti ormonali che si verificano tra i 40 e i 50 anni hanno un forte impatto sull’intimità, scrive la sessuologa Catherine Solano su Le Figaro. L’Associazione francese di urologia spiega che la menopausa interessa tutte le donne, in media verso i cinquant’anni. L’andropausa si presenta più tardi, di solito nel 6 per cento degli uomini, ma il dato aumenta con l’età arrivando al 26 per cento negli ottantenni. Entrambe, oltre a vari disturbi fisici, provocano il calo del desiderio. Per Solano, se si è in coppia, è fondamentale affrontare insieme questi cambiamenti. Evitare i rapporti sessuali senza dare spiegazioni, come spesso accade, può infatti incidere sul benessere della relazione. ◆