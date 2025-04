Darwell e Nettie Yeager hanno annunciato in un video promozionale che il loro ristorante di Long Beach, nel Mississippi (Stati Uniti), avrebbe offerto una speciale “celebrazione della giornata delle coppie”: “Se siete una coppia – marito e moglie, fidanzato e fidanzata, una coppia uomo e donna, una vera coppia”, diceva Darwell nel filmato, e Nettie lo interrompeva: “Perché non ci piacciono i trans, le lesbiche o i gay”. Darwell concludeva: “Quando verrete qui e sarete una coppia – una coppia in grado di avere figli – vi daremo qualcosa gratis. Che ne dite?”. La reazione in rete è stata immediata: il video è stato condiviso da molti con il suggerimento di smettere di andare in quel ristorante. I due hanno cancellato il video e pubblicato delle scuse per le loro “battute fraintese”.