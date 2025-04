“ L’attivista peruviana Mari Luz Canaquiri Murayari ( nella foto ), presidente dell’Asociación de mujeres huaynakana kamatahuara kana, un’associazione di donne native kukama, il 21 aprile ha vinto il premio Goldman per l’ambiente”, scrive Mongabay. Canaquiri Murayari ha guidato una battaglia per proteggere il fiume Marañón, uno degli affluenti più importanti del Rio delle Amazzoni. A marzo del 2024 il tribunale di Loreto ha stabilito che il Marañón ha il diritto di scorrere liberamente e di non essere contaminato, rispettando la visione indigena che considera un fiume come un’entità vivente.