Il 52,2 per cento dei portoghesi è convinto che l’ammontare dei sussidi pubblici ricevuto dagli immigrati sia superiore a quello dei contributi che versano allo stato. La realtà, però, è molto diversa, scrive il settimanale Expresso. Secondo un’indagine sull’immigrazione della Fundação Francisco Manuel dos Santos, nel 2023 in Portogallo i lavoratori stranieri hanno versato contributi per 2,6 miliardi di euro e hanno ricevuto prestazioni sociali per 483 milioni. Inoltre interi settori produttivi, come il turismo e l’agricoltura, sono fortemente dipendenti dagli immigrati: nell’Algarve il personale delle strutture ricettive è formato al 90 per cento da lavoratori stranieri.