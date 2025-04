In occasione del cinquantesimo anniversario della fine della guerra del Vietnam, Science dedica uno speciale agli effetti a lungo termine del conflitto sulla salute dei vietnamiti. Il Vietnam health and aging study ha intervistato circa 2.400 persone che nel 1975 avevano meno di vent’anni, rilevando che l’età e il genere hanno influito in modo diverso: i bambini di allora presentano oggi più disturbi da stress, mentre le donne esposte al lutto e ai traumi hanno sviluppato un rischio di malattie cardiovascolari superiore ai maschi che hanno combattuto. Questi risultati suggeriscono di estendere l’assistenza sanitaria anche a donne e giovani coinvolti indirettamente nella guerra.