La figlia di Lino Monteleone ha trovato una multa sulla sua auto perché era parcheggiata davanti a una fermata dell’autobus a Montréal, in Canada. Però la sera prima in quel punto il parcheggio era consentito: è davanti a casa dei Monteleone. Un video della loro telecamera di sicurezza mostra che la fermata dell’autobus è stata installata poco prima delle otto del mattino e la multa è stata emessa alle 8.05. La Société de transport de Montréal, che gestisce il trasporto pubblico nella città canadese e ha messo la fermata, sostiene che spetta agli automobilisti controllare se c’è un divieto dove hanno deciso di parcheggiare. “Monteleone non avrebbe potuto fare niente per evitare la contravvenzione”, ha detto Thierry Rassam, un avvocato che collabora con un gruppo che assiste i cittadini per i ricorsi contro le multe. “Non si può uscire di casa ogni cinque minuti per controllare se è spuntato un divieto”.