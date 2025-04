Il 24 aprile la Lettonia si è ritirata dalla convenzione di Ottawa sulla messa al bando delle mine antipersona. La stessa decisione era stata annunciata a marzo da altri quattro paesi europei particolarmente esposti alla minaccia militare russa: Polonia, Finlandia, Estonia e Lituania. “Vorrei urlare”, ha commentato Jody Williams, premio Nobel per la pace nel 1997 per il suo impegno nella campagna contro le mine. “È assurdo. Le mine non fermano le invasioni, non cambiano l’esito dei conflitti. Uccidono e mutilano gli esseri umani”.