Secondo uno studio uscito su Proceedings of the Royal Society B le ferite degli esseri umani guariscono a una velocità tre volte inferiore rispetto a quelle di scimpanzé ( nella foto ), babbuini e altre scimmie. Confrontando la cicatrizzazione in quattro specie di primati con quella di 24 pazienti chirurgici, è stato osservato che le ferite nei primati si rimarginavano a una velocità media di 0,61 millimetri al giorno, contro 0,25 millimetri negli umani. La differenza potrebbe essere legata a cambiamenti evolutivi, come la riduzione dei peli corporei.