L’attenzione sulla resistenza agli antibiotici si concentra sull’uso eccessivo di antimicrobici, ma trascura un problema cruciale: l’accesso insufficiente ai farmaci nelle regioni più povere. In otto paesi a basso e medio reddito analizzati in uno studio pubblicato su The Lancet Infectious Diseases, meno del 7 per cento dei pazienti con infezioni gravi e resistenti riceve una terapia adeguata. Questo prolunga le malattie e favorisce l’evoluzione di batteri più resistenti. Senza un’azione globale coordinata, la resistenza agli antibiotici potrebbe causare fino a 1,9 milioni di morti all’anno entro il 2050.