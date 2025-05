Centinaia di persone si sono radunate il 1 maggio a Parigi per sostenere la famiglia di Aboubakar Cissé, il giovane di origine maliana ucciso il 25 aprile in una moschea di La Grand-Combe, nel sud della Francia. L’omicidio, commesso da un francese poi arrestato in Italia, è stato secondo gli inquirenti un atto “antimusulmano e islamofobo”.