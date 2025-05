Siccità L’Iraq sta attraversando la peggiore siccità della sua storia recente, che rischia di provocare un’emergenza idrica nei prossimi mesi, avverte il quotidiano Al Mada. Negli ultimi decenni la portata dei principali fiumi del paese, il Tigri e l’Eufrate, è stata fortemente ridotta dalla costruzione di dighe in Turchia e dall’inefficienza dei sistemi d’irrigazione, a cui si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, come il calo delle precipitazioni e della copertura nevosa sulle montagne della regione. La mancanza d’acqua e la desertificazione hanno dimezzato i terreni coltivabili e colpito duramente l’allevamento di bufali (nella foto), che sono passati da 150mila esemplari nel 2015 a meno di 65mila, accelerando la migrazione dalle aree rurali alle città.

Caldo Le autorità dello Henan, da dove viene un terzo del riso prodotto in Cina, hanno avvertito che la siccità e l’ondata di caldo anomalo in corso nella provincia potrebbero danneggiare seriamente le colture.

Plastica Secondo uno studio pubblicato su The Lancet, l’esposizione al di-2-etilesilftalato (Dehp), un composto chimico presente in alcuni tipi di plastica e in altri prodotti di uso comune, potrebbe essere collegata a 356mila decessi per malattie cardiovascolari registrati nel solo 2018. Studi precedenti hanno stabilito un legame tra gli ftalati e il rischio di cancro, diabete, obesità e altre patologie.