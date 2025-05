“Il premio mondiale per la libertà di stampa Unesco-Guillermo Cano è stato assegnato il 3 maggio al quotidiano nicaraguense La Prensa, fondato nel 1926. Dal 2021 la versione cartacea del giornale ha smesso di circolare in Nicaragua a causa della repressione del governo del presidente Daniel Ortega ( nella foto )”, scrive l’Afp. Quello stesso anno l’amministratore delegato Juan Lorenzo Holmann è stato arrestato e condannato a nove anni di carcere per riciclaggio di denaro. Poi, nel 2023, è stato espulso negli Stati Uniti. Oggi la redazione lavora dall’esilio. Il 4 maggio il governo di Managua ha comunicato che uscirà dall’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, per le sue inaccettabili azioni contro il Nicaragua.