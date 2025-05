Per soli sei voti, come sottolinea in prima pagina il quotidiano britannico The Daily Telegraph, il partito Reform Uk di Nigel Farage ha vinto un’elezione suppletiva nel Regno Unito, conquistando il suo quinto deputato alla camera dei comuni. Il partito populista di destra ha sconfitto i laburisti nel collegio elettorale di Runcorn and Helsby, nel nordovest dell’Inghilterra. Il voto del 1 maggio era stato indetto dopo la condanna per aggressione dell’ormai ex deputato laburista Mike Amesbury. Reform Uk ha anche vinto due elezioni a sindaco e la maggioranza in vari consigli comunali. Secondo Farage i risultati dimostrano che ora il suo partito è la vera forza d’opposizione. ◆