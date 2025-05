Il pensionamento è un grande cambiamento e per questo gli esperti consigliano di prepararsi in anticipo. In questa fase si può avere una crisi d’identità e sentire di non avere più uno scopo. “Coltivare nuovi interessi aiuta a ridefinire l’identità, rendendola più ricca e variegata”, spiega il medico geriatra Diego Bernardini a Clarín. Se si è in coppia una delle sfide più grandi è gestire la convivenza continua mantenendo spazi d’indipendenza. Per Bernardini “prepararsi significa rafforzare i legami, avere uno scopo, pianificare le finanze, fare attività fisica e trovare un proprio spazio facendo attenzione a rispettare quello del partner”.