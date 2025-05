Gli psicologi lo chiamano il “mito del disastro”: i film di Hollywood in cui avviene una calamità continuano a rappresentare persone che perdono la testa e diventano spietate tra di loro, anche se gli eventi passati e gli studi scientifici hanno dimostrato che la reazione umana più comune alle tragedie è quella di aiutare gli altri. “Nei primi momenti di una crisi le persone tendono a essere solidali”, sostiene la psicologa Lidia Rupérez su El País, “è un modo per riprendere il controllo e affrontare emotivamente l’esperienza”. Questo tratto evolutivo è insito nella natura umana: abbiamo imparato a prenderci cura di chi ha bisogno per garantire la sopravvivenza della specie. ◆