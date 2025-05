Gli storni superbi africani ( Lamprotornis superbus , nella foto ) instaurano relazioni di amicizia basate sulla fiducia e non sulla parentela. In condizioni difficili si aiutano nella cura dei piccoli anche tra non consanguinei, e spesso restituiscono il favore nelle stagioni successive. I risultati delle osservazioni e dell’analisi del dna, descritti su Nature, mostrano che questi uccelli tendono ad aiutare individui anche non imparentati con cui hanno cooperato in passato. Questo rafforza la coesione del gruppo.