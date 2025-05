◆ In Europa il cambiamento climatico sta rendendo sempre più frequenti le grandinate con chicchi grossi come palline da golf, scrive New Scientist.­ I chicchi di diametro superiore a cinque centimetri possono provocare gravi danni alle coltivazioni, ai veicoli e perfino agli edifici. Grandinate di questo tipo sono tra gli eventi meteorologici estremi più dannosi e sono comuni nelle grandi pianure statunitensi e in Sudamerica, soprattutto nel nord dell’Argentina, ma stanno diventando frequenti anche in altre parti del mondo a causa del riscaldamento dell’atmosfera, che aumenta l’intensità delle tempeste. I ricercatori dello European severe storms laboratory hanno creato un registro globale di questi eventi tra il 1950 e il 2023, scoprendo che la loro frequenza è diminuita nell’emisfero meridionale e aumentata in quello settentrionale, in particolare in Europa. L’Italia del nord è in assoluto la regione che ha registrato l’aumento più marcato. Nel luglio 2023 ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, è stato trovato un chicco con un diametro di 19 centimetri, vicino al record mondiale di 20,3 centimetri stabilito nel 2010 in South Dakota.