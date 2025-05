Il 12 maggio il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato un pacchetto di misure per ridurre l’immigrazione legale, scrive The Independent. Sarà necessario trascorrere dieci anni nel paese, e non più cinque, per richiedere la residenza permanente o la cittadinanza britannica, con l’eccezione di medici, infermieri ed esperti d’intelligenza artificiale. Il settore dell’assistenza agli anziani, che dipende dalla manodopera straniera, non potrà più reclutare personale all’estero. Sarà rafforzato il livello di conoscenza dell’inglese richiesto per risiedere nel paese.