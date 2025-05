Scorpioni Secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Public Health, tra il 2014 e il 2023 i casi di puntura di scorpione (nella foto) in Brasile sono aumentati del 155 per cento. Le cause principali sono l’espansione delle aree urbane, in particolare degli insediamenti informali come le favelas, e il cambiamento climatico, che sta creando condizioni più favorevoli per questi animali. Nel 2024 le punture sono state quasi duecentomila, con 133 morti.