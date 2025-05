Anche se lo sport fa bene alla salute sessuale, farne troppo può essere controproducente, scrive Le Figaro. Quando ci si allena ad altissima intensità, per esempio per partecipare a una maratona, aumentano molto i livelli di cortisolo e diminuiscono quelli di testosterone. Questo può causare un calo della libido, oltre a problemi erettili e di fertilità per gli uomini e irregolarità mestruali per le donne. A causa dello sforzo eccessivo, inoltre, l’organismo tende a mettere a riposo le funzioni non vitali, tra cui c’è anche il sesso.