La Danimarca sta pensando di mettere fine al divieto di aprire centrali nucleari introdotto quarant’anni fa, scrive il Financial Times. Il paese scandinavo, uno dei più avanzati del mondo nel settore dell’energia eolica, sta esaminando i modi migliori per arricchire la combinazione di fonti da affiancare alle rinnovabili ed “evitare il rischio di un blackout totale, come quello che il 28 aprile ha paralizzato la Spagna e il Portogallo”. Lars Aagaard, il ministro per il clima e l’energia, ha dichiarato che il governo di Copenaghen si prenderà un anno di tempo per analizzare i pro e i contro dell’idea di tornare al nucleare. Pensa a una svolta simile anche la vicina Svezia.