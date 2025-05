Il governo indiano ha annunciato che il prossimo censimento includerà quello delle caste. “La decisione può essere stata dettata da calcoli elettorali”, scrive Frontline, “ma non si può negare che sia attesa da tempo”. Censire le caste è utile a comprendere meglio le loro dinamiche e il modo in cui le relazioni sociali si sviluppano nei diversi contesti demografici. È inoltre importante perché una sentenza della corte suprema del 2024 ha riconosciuto agli stati la facoltà di creare delle sottoclassificazioni delle caste. I dati serviranno a valutare il divario di rappresentanza tra i gruppi, a comprendere meglio quali sono le comunità svantaggiate e come sono distribuite le risorse; tutte questioni considerate estremamente delicate. Un piano per il censimento delle caste è al centro del movimento per la giustizia sociale indiano fin dalla sua nascita. ◆