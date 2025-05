◆ Agnès Dherbeys è nata in Corea del Sud nel 1976 ma è cresciuta in Francia, dove attualmente risiede, dopo aver vissuto per dodici anni a Bangkok, in Thailandia. È una dei quasi duecentomila bambini e bambine che le madri furono costrette ad abbandonare tra gli anni sessanta e ottanta per darli in adozione all’estero a causa di quello che la fotografa definisce un paese patriarcale dominato da misoginia e, all’epoca, molto povero (la fotografa ha dedicato un lavoro alla sua storia personale pubblicato sul numero 1055 di Internazionale). Nonostante gli importanti sviluppi economici e tecnologici avviati dagli anni sessanta, in Corea del Sud si registra ancora una grave disparità di genere.

Le foto di queste pagine sono parte del progetto Generation Gangnam murder in cui l’autrice ha raccolto le storie delle giovani sudcoreane che si battono per una società più equa e giusta. Le immagini sono state realizzate nel 2023 con il contributo del Centre national des arts plastiques di Parigi.