Il 19 maggio il capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al Burhan ha nominato primo ministro Kamil Idris ( nella foto ), un ex funzionario delle Nazioni Unite, scrive Sudan Tribune. Ha inoltre scelto due nuove rappresentanti nel consiglio sovrano di transizione. È la prima volta dal 2021 che il Sudan ha un capo del governo, anche se non è chiaro quali saranno i suoi poteri nell’attuale situazione di conflitto. A febbraio le Forze di supporto rapido, i paramilitari che da due anni si scontrano con l’esercito regolare, avevano organizzato una conferenza in Kenya, per annunciare la formazione di un governo parallelo.