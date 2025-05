Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba si è impegnato a prendere le misure necessarie per abbassare il prezzo del riso, che nell’ultimo anno è raddoppiato, scrive Nikkei Asia. Ishiba ha dichiarato di volerlo portare al più presto sotto i quattromila yen (24,5 dollari) per cinque chili, da un livello medio di 4.268 yen registrato all’inizio di maggio. Il prezzo del prodotto di base giapponese in un anno è raddoppiato perché il cereale scarseggia a causa di un raccolto povero, mentre la domanda è cresciuta insieme al boom del turismo straniero nel paese. Intanto il 21 maggio il ministro dell’agricoltura Taku Eto si è dimesso dopo aver dichiarato di non aver mai dovuto comprare il riso dato che gli è sempre stato regalato dai sostenitori in grandi quantità. Al suo posto è stato nominato Shinjiro Koizumi, figlio dell’ex primo ministro Junichiro Koizumi.