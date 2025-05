◆ In questa immagine, realizzata dallo spettroradiometro Modis a bordo del satellite Aqua della Nasa, i venti che soffiano sulle isole Curili, tra il nord del Giappone e la penisola della Kamčatka, spingono le nuvole a formare dei vortici a intervalli regolari che ruotano in sensi alterni.

Queste caratteristiche sequenze di spirali sono chiamate scie di von Kármán, e possono formarsi quando un fluido incontra un oggetto alto e isolato. Se il vento è troppo debole, le nuvole si limitano a scorrere in modo omogeneo intorno all’ostacolo. Se è troppo forte, i vortici si rompono e non riescono a mantenere la loro forma. Ma se la velocità del vento è compresa tra 18 e 54 chilometri orari, le nuvole si dispongono in modo da rivelare la forma del flusso d’aria.