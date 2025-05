Il primo turno delle presidenziali polacche si è concluso con un testa a testa tra il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, candidato del partito liberale Piattaforma civica (al governo), che ha ottenuto il 31,4 per cento, e Karol Nawrocki, del partito sovranista Diritto e giustizia, con il 29,6 per cento. Ma il dato più importante è il successo dei due candidati di estrema destra – Sławo­mir Mentzen e Grzegorz Braun – che insieme hanno superato il 20 per cento. Rzeczpospolita accusa Nawrocki, ma soprattutto Trzaskowski, di aver inseguito l’estrema destra su temi come immigrazione e sicurezza, mentre secondo Gazeta Wyborcza una vittoria di Nawrocki aprirebbe un nuovo scontro con il governo e riaccenderebbe “la battaglia ideologica contro i diritti delle donne, le unioni civili e la cooperazione con l’Europa”. Il ballottaggio si terrà il 1 giugno.