“Il 19 maggio la corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’amministrazione Trump può revocare lo status di protezione temporanea concesso dal suo predecessore Joe Biden a 350mila venezuelani che vivono negli Stati Uniti”, scrive la Reuters. Il piano di espulsioni della Casa Bianca era stato sospeso da un giudice di San Francisco in attesa che i tribunali esaminassero i ricorsi presentati dai migranti. La corte suprema invece ha deciso che l’amministrazione Trump può procedere anche senza aspettare l’esito dei ricorsi. I permessi di protezione temporanea sono assegnati agli immigrati che provengono da paesi non sicuri, a causa di guerre, disastri ambientali o, come nel caso del Venezuela, dell’instabilità politica ed economica. ◆