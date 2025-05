La Spagna è nota per la corrida, storico spettacolo che prevede la lotta di esseri umani contro tori. È un’antica tradizione che viene dalla tauromachia greca e romana ma non è l’unica che prevede l’impiego dei tori: secondo l’Anoet, l’associazione nazionale degli organizzatori di spettacoli taurini, nel 2024 nel paese ci sono state circa ventimila feste patronali che includono eventi con questi bovini e che si aggiungono a più di 1.500 spettacoli organizzati nelle arene.

Molti di questi eventi sono finanziati con denaro pubblico stanziato dai consigli comunali che li difendono come importanti tradizioni culturali. Tuttavia, i danni per gli animali sono significativi: alcune usanze prevedono che siano gettati in mare, che corrano con palle infuocate montate sulle corna, che siano trascinati per strada con delle corde o che siano spinti e pungolati.