Il 25 maggio in Venezuela si è votato per eleggere 285 deputati dell’assemblea nazionale e i governatori degli stati. I dati diffusi dal Consiglio nazionale elettorale indicano una vittoria schiacciante del Psuv, il partito del presidente Nicolás Maduro, che avrebbe ottenuto l’82,7 per cento dei consensi alle elezioni parlamentari e avrebbe eletto 23 governatori su 24. “L’affluenza è stata molto bassa, anche perché María Corina Machado, la principale leader dell’opposizione ha invitato i venezuelani a non andare a votare per protestare contro un governo che considera illegittimo”, scrive Bbc Mundo. Le elezioni presidenziali, che si sono svolte nel luglio 2024, erano state segnate da brogli e avevano generato grandi proteste in tutto il paese, represse duramente dal governo. ◆