Astronomia Un nuovo potenziale pianeta nano oltre l’orbita di Nettuno è stato individuato dagli astronomi dell’Institute for advanced study di Princeton. L’oggetto, chiamato 2017 Of201, ha un diametro di circa settecento chilometri e un’orbita estremamente ampia ( nell’immagine insieme a quella del planetoide Sedna ), che nel suo punto più distante lo porta molto al di fuori del sistema solare.

Zoologia Il granchio delle mangrovie Parasesarma eumolpe è in grado di usare la luce riflessa da una struttura sulla parte anteriore del suo carapace per comunicare con altri esemplari della sua specie o per spaventare i predatori, afferma uno studio pubblicato su Ecology.