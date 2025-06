Vanuatu Le autorità hanno revocato la cittadinanza all’influencer misogino statunitense Andrew Tate, che nel 2022 aveva usufruito del programma per diventare cittadino di Vanuatu investendo nel paese almeno 130mila dollari. Ora si è scoperto che la cittadinanza gli era stata concessa proprio mentre Tate veniva arrestato per stupro e traffico di esseri umani in Romania.