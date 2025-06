In Messico solo il 13 per cento degli aventi diritto ha votato il 2 giugno alle prime elezioni per eleggere 850 giudici federali, nove giudici della corte suprema e migliaia di cariche nei tribunali inferiori. La presidente Claudia Sheinbaum (nella foto) lo ha definito comunque un successo, scrive Bbc mundo. La corte suprema sarà composta in maggioranza da giudici vicini al governo.