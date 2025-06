L’amministrazione di Jakarta vuole aggiungere servizi igienici comuni nei quartieri più popolosi della capitale per eliminare la defecazione a cielo aperto che, secondo i dati del 2024, è ancora praticata da più di cinquemila famiglie in tutta la città a causa del sovraffollamento e delle cattive condizioni abitative. Secondo gli esperti, però, non basterà a eliminare il problema, scrive il Jakarta Post. I servizi comuni, infatti, sono a pagamento e non risolvono la questione della mancanza di alloggi decenti per milioni di persone. Secondo Rakhmat Hidayat, sociologo urbano della Jakarta State University servirebbero invece case a prezzi abbordabili oltre al riconoscimento del diritto a servizi igienici adeguati, scrive The Star.