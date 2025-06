“Notte di violenza a margine dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Un diciassettenne accoltellato a morte a Dax (vicino a Digione), un motociclista di 23 anni ucciso in un incidente a Parigi, centinaia di veicoli dati alle fiamme e più di cinquecento arresti. È il bilancio dei gravi incidenti scoppiati in diverse città francesi”, scrive Le Monde. Il quotidiano spiega che due dei feriti sono in gravi condizioni e che un agente di polizia è stato indotto in coma farmacologico dopo essere stato colpito all’occhio da un petardo. Gli scontri più gravi si sono verificati a Parigi sugli Champs-Élysées, nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno ( nella foto ).