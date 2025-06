Kenya Il 9 e 10 giugno a Nairobi ci sono state proteste dopo che un blogger di 31 anni, Albert Ojwang, è morto per le percosse ricevute mentre era in custodia della polizia. Era stato arrestato perché aveva criticato su X i vertici della polizia nazionale.

Sudan Secondo il World food programme, in alcune regioni a sud della capitale Khartoum, in particolare intorno alla città di Jebel Aulia, l’insicurezza alimentare è così grave che si rischia la carestia. Lo stato di carestia è già stato dichiarato in cinque aree del paese, tra cui

tre campi per sfollati.