◆ Condivido ogni riga dell’articolo di Giuseppe Rizzo (internazionale.it). Sono uscita dalla sala dove si proiettava il documentario San Damiano con addosso un senso di fastidio e disgusto. Più volte ho immaginato di chiedere ai registi: “Ma cosa mi state raccontando? Perché mi state facendo vedere questo?”. Ho trovato macchiettistica, stereotipata e irrispettosa la rappresentazione delle persone che vivono in strada, ma anche quella (quasi assente, in verità) dell’attivismo che ci gira intorno. Una mancanza di rispetto resa facile, temo, dal fatto che nessuno verrà a reclamare, a difendere i protagonisti mostrati soprattutto nella loro brutalità. Chiara Ludovisi

◆ Mi stupisce che il lungo articolo del Guardian (Internazionale 1616) non menzioni neppure quella che, a mio avviso, è una delle cause dell’aumento dei prezzi dei biglietti dei concerti. Un tempo gli artisti guadagnavano principalmente sulla vendita di dischi (e in un secondo tempo di cd) e solo secondariamente sull’incasso dei concerti. Oggi, nell’era della musica gratis o quasi, disponibile sul web, chi compra più un album o anche solo una canzone? A me pare ovvio che gli artisti debbano trovare alte fonti di guadagno e cioè principalmente i biglietti dei concerti e il merchandising collegato.

Giancarlo Perlo