Kyle McGinn si è ritirato dall’attività politica dopo essere stato per otto anni un parlamentare in Western Australia. Per celebrare il suo addio ha tenuto un discorso nell’assemblea e alla fine si è tolto una scarpa, ha aperto una birra spaccando la bottiglia, l’ha versata nella scarpa e l’ha bevuta tutta. “L’ho fatto per dimostrare agli elettori che in parlamento c’è gente normale”, ha spiegato McGinn, 37 anni.