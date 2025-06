La notte tra il 13 e il 14 giugno, un gruppo di uomini armati ha condotto una serie di attacchi coordinati nelle comunità di Yelwata e Daudu nello stato di Benue, in Nigeria, uccidendo decine di persone, scrive il sito nigeriano Punch. Da mesi nella regione aumentano le violenze tra pastori peul musulmani e agricoltori sedentari, in gran parte cristiani, per il controllo di terre e risorse. Il bilancio delle vittime è incerto, con stime che variano da 59 a più di cento persone uccise. Gli sfollati sono circa 6.500.